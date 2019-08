Já nasceu segundo filho de Leandro

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:12 Facebook

Leandro anunciou publicamente que o segundo filho, Diego, nasceu no final da tarde de quarta-feira, no hospital de Setúbal. O cantor recebeu o segundo filho, fruto da relação amorosa que mantém com Doina Stratulat. A notícia foi divulgada por Leandro no Instagram, através de uma fotografia captada no hospital, na qual fez uma pequena homenagem à mãe do recém-nascido. “Tudo tem uma história, uma mensagem… Obrigado Mãe”, começou por escrever na descrição. “Hoje é o teu dia e tu querias que ficasse o nosso dia. Nasceu o nosso príncipe Diego. Sinto-me sem palavras para descrever este sentimento único”, sublinhou. View […]