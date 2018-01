James Franco acusado de assédio depois de usar preto nos Globos de Ouro

Hoje às 10:11, atualizado às 11:11 Facebook

O ator James Franco está a ser acusado de assédio sexual por mulheres que se indignaram com o facto de o norte-americano ter vestido preto e ter usado um pin em solidariedade com as vítimas deste tipo de abuso, durante a cerimónia dos Globos de Ouro.

James Franco, realizador e protagonista da comédia "Um Desastre de Artista", conquistou, no domingo, o Globo de Ouro de melhor ator de comédia/musical, numa gala que ficou marcada pelos protestos contra o assédio sexual em Hollywood. Como a maior parte dos artistas, Franco não fugiu à regra e, além de se ter vestido de preto, usou um pin com a inscrição "Time's Up" ("Acabou-se o tempo").

Durante a cerimónia, pelo menos duas atrizes manifestaram-se, através das redes sociais, denunciando episódios de assédio sexual e atitudes impróprias protagonizadas pelo intérprete, no passado.

"Belo pin "Time"s Up", James Franco. Lembras-te quando empurraste a minha cabeça no carro em direção ao teu pénis, que estava exposto, e daquela vez em que disseste a uma amiga minha para ir até ao teu hotel quando ela tinha 17 anos? Isso depois de teres sido apanhado a fazer o mesmo a outra rapariga de 17 anos?", questionou a atriz Violet Paley no Twitter, onde adiantou que, há dias, o ator lhe telefonou a pedir desculpa.

Na mesma rede social, a também atriz Sarah Tither-Kaplan recordou as palavras que o ator e realizador lhe tinha dirigido há semanas: "Olá James Franco, é giro esse pin "Time"s Up" nos Globos de Ouro, lembras-te quando, há algumas semanas, me disseste que a nudez integral que me obrigaste a fazer em dois dos teus filmes por 100 dólares por dia não era exploração porque eu tinha assinado um contrato? Acabou o tempo disso!"

"The New York Times" cancela iniciativa com ator

O jornal "The New York Times" cancelou um ato público previsto para esta quarta-feira com o ator e realizador James Franco, dias depois de várias atrizes o terem acusado, nas redes sociais, de episódios de assédio sexual.

No site da "TimesTalks", iniciativa do jornal que põe jornalistas e personalidades a conversar, foi publicitado um encontro que seria protagonizado por James Franco sobre o filme "Um Desastre de Artista" (2017), previsto para esta quarta-feira no Kaufman Music Center, em Nova Iorque.

No entanto, um porta-voz do jornal nova-iorquino indicou que, "dada a controvérsia em torno das recentes acusações", a organização não se sente "confortável" com o evento.