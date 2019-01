James Rodríguez de novo apaixonado

Sara Oliveira Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de vários meses de especulação, já não existem dúvidas sobre a relação do futebolista James Rodríguez com a modelo e empresária venezuelana Shannon de Lima.

Mais de um ano após o fim do casamento com Daniela Ospina, o jogador do Bayern Munique, de 27 anos, voltou a apaixonar-se e até já foi apanhado publicamente com a namorada em mais do que uma ocasião. O casal até entrou junto em 2019, em Santa Marta, Colômbia, país natal do craque, na companhia dos respetivos filhos. O craque é pai de Salome, de cinco anos e meio, fruto do relacionamento com Daniela, enquanto Shannon tem Daniel, de 10 anos, da relação antiga com Manuel "Coko" Sousa.

De 2014 até 2017, a beldade, de 30 anos, foi casada com o compositor e cantor norte-americano Marc Anthony, o que a catapultou para fama, a par de uma carreira de sucesso na moda na qual apostou, apesar de ter estudado Comunicação Social. Atualmente, tem uma fortuna avaliada em cerca de um milhão de euros. Dançar e praticar ioga estão entre os hobbies preferidos de Shannon.