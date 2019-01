Movimento Januhairy encoraja a aceitação dos pelos

Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Lançada nas redes sociais, a campanha Januhairy pretende acabar com os padrões de beleza impostos pela sociedade, incentivando as mulheres a não se depilarem.

O movimento, criado pela estudante britânica Laura Jackson, tem como objetivo derrubar um dos principais tabus impostos pela sociedade e acabar com a repulsa dos pelos no sexo feminino. Durante o mês de janeiro, as mulheres que aderirem ao movimento não podem fazer a depilação em nenhuma parte do corpo.

Esta campanha é idêntica à já existente voltada para o sexo masculino, o Movember, que consiste em deixar crescer a barba durante 30 dias.

Januhairy surge em apoio à Body Gossip's, fundado em 2006 por Ruth Rogers. Nesta instituição, são feitas campanhas sobre problemas de imagem corporal dando voz a todas as mulheres representando-as em apresentações teatrais e curtas-metragens. Todas as doações feitas vão para este programa educacional.

Foi criada a hashtag #januhairy que já reuniu mais de 2900 publicações de algumas mulheres que aderiram ao movimento e partilharam fotografias enaltecendo os seus pelos.