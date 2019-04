Jeff Bezos divorciado e o mais rico do mundo

JN Hoje às 20:19 Facebook

O dono da Amazon chegou a acordo com ex-mulher, MacKenzie Bezos, e ficou com a maior parte dos bens que o casal possuía. Continua a ser o homem mais rico do Mundo com uma fortuna de mais de 100 mil milhões de euros.

Jeff e MacKenzie Bezos consumaram, esta semana, o divórcio anunciado em janeiro, ficando a ex-mulher com parte dos bens e o empresário fundador da Amazon com 75% da fortuna. O casamento durou 26 anos.

Foi MacKenzie, de 48 anos, quem usou as redes sociais para dar a novidade. "Agradecida pelo passado, desejosa pelo que vem a seguir", escreveu a empresária, que se torna numa das cinco mulheres mais ricas do mundo (está em 30º lugar) ao ficar com uma fortuna de mais de 36 mil milhões de euros.

A separação terá sido originada pelos rumores de traição de Jeff com Lauren Sanchez, ex-apresentadora de televisão e amiga do casal.

Na altura falava-se que o contrato conjugal daria a MacKenzie metade da fortuna (avaliada em mais de 138 mil milhões de euros), mas, por acordo, ela abdicou de 75% das ações da Amazon (e do poder de decisão) bem como de qualquer ligação com o jornal "Washington Post" e com a empresa "Blue Origin".

Jeff já veio agradecer à ex-mulher, também via redes sociais, escrevendo que está "agradecido pelo apoio e bondade" e revelando estar "ansioso pela relação" enquanto "amigos e pais".