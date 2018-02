Jennifer Aniston e Justin Theroux separaram-se

Hoje às 10:26 Facebook

O casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux chegou ao fim, anunciou o casal, esta sexta-feira, em comunicado.

Aniston, 49 anos, e Theroux, 46, conheceram-se durante as gravações da comédia Wanderlust e casaram-se, numa cerimónia secreta, em agosto de 2015, na sua casa de Bel Air, em Los Angeles.

Sem adiantar pormenores sobre a separação, o casal disse que a decisão foi mútua e tomada "com amor", no final de 2017.

"Somos dois melhores amigos que decidiram separar-se enquanto casal, mas esperamos continuar a nossa apreciada amizade", pode ler-se no comunicado conjunto, que justifica a divulgação do texto com a "indústria dos rumores que não resiste a especular e inventar".