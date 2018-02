Jennifer Lawrence responde a críticos de vestido: "Teria ido para a neve com ele"

Ontem às 21:09 Facebook

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence apontou o dedo à cobertura da imprensa internacional, que considerou "sexista", relativamente a um vestido que utilizou num evento recente, em Londres.

"Uau. Não sei por onde começar com esta controvérsia 'Jennifer Lawrence usou vestido revelador no frio'", começou por escrever a atriz de Hollywood, numa mensagem publicada esta quarta-feira no Facebook.

No centro da "controvérsia", está um vestido preto, sem mangas e com decotes pronunciados no peito e nas pernas, que a atriz usou numa conferência sobre o novo filme que protagoniza, durante o qual posou para uma sessão fotográfica, juntamente com outros atores, todos homens. Nas fotografias, captadas num terraço do Corinthia Hotel, em Londres, onde o evento teve lugar, Lawrence surge de vestido e cabelo ao vento, ao lado de quatro colegas bem encasacados. A imagem motivou alguns sites de notícias a criticarem a escolha de Jennifer. Mas a atriz não se ficou e criticou as críticas da imprensa, descrevendo-as como "ridículas" e "sexistas".

"Aquele vestido da Versace é fabuloso, acham que o vou cobrir com um casaco e um lenço? Estive lá fora durante cinco minutos. Teria ido para a neve com aquele vestido porque adoro moda e porque foi escolha minha", sublinhou.

"Reagir em demasia a tudo o que alguém diz ou faz, criar controvérsias sobre coisas insignificantes e inócuas como as minhas escolhas de roupa não é andar para a frente. É criar distrações para os verdadeiros problemas. (...) Tudo o que me veem usar é minha escolha. E se eu quero apanhar frio, é minha escolha também", considerou.

O novo filme, Red Sparrow, é um "thriller" de espionagem, onde Lawrence encarna o papel de uma bailarina que se tornou numa espiã soviética que seduz homens para recolher informações secretas.