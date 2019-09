Jennifer Lopez fecha loja para fazer compras

NTV Hoje às 10:39, atualizado às 11:07 Facebook

A loja Blue&Cream, em Hampton, Nova Iorque, fechou para que Jennifer Lopez e os dois filhos fizessem compras sem interrupções. A cantora e gémeos, Emme Muñiz e Maximilian Muñiz, estiveram mais de meia hora dentro do estabelecimento fechado, enquanto os fãs eram impedidos de entrar pelos seguranças de Jennifer Lopez, de acordo com a imprensa internacional. “Ela comprou coleções de verão e de viagem com cores leves”, disse uma fonte à mesma publicação. Especula-se que a artista estava a prepara-se para a viajem até St. Tropez, onde se encontra desde terça-feira, a propósito do aniversário do ex-jogador de basquetebol Magic […]