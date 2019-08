Jessica Athayde assinala aniversário de Carla Andrino com mensagem carinhosa

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:46 Facebook

Jessica Athayde assinalou publicamente o 53º aniversário da atriz e psicóloga Carla Andrino com uma mensagem emotiva. A atriz da TVI dedicou algumas palavras carinhosas e vários elogios à aniversariante, com uma fotografia da mesma, publicada esta quarta-feira no perfil de Instagram. “Esta mulher maravilhosa faz anos hoje”, começou por escrever na descrição. “Tudo a dar os parabéns a uma das atrizes mais talentosas do nosso País, uma psicóloga incrível e uma amiga do coração”, completou. View this post on Instagram Está mulher maravilhosa faz anos hoje. Tudo a dar os parabéns a uma das actrizes mais talentosas do nosso […]