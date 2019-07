Jessica Athayde de volta aos treinos três semanas após o parto

NTV Hoje às 12:25, atualizado às 12:48 Facebook

Jessica Athayde voltou a praticar exercício físico três semanas depois de ter dado à luz o pequeno Oliver. Sem qualquer pudor, a atriz mostrou o estado do seu corpo. A intérprete de 33 anos cansou-se de estar em casa e decidiu meter mãos à obra. Após ter autorização médica, Jessica Athayde recorreu aos serviços do personal trainer e ator Francisco Macau para melhor a sua condição física. “Hoje também iniciei, lentamente e com autorização médica, uns treinos ao ar livre, perto de casa. Naturalmente que o meu corpo ainda está a recuperar dos nove meses de gestação, e a verdade […]