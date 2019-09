Jessica Athayde e Diogo Amaral estão separados

NTV Hoje às 23:04, atualizado às 23:09 Facebook

É oficial: um dos casais do momento acabou de anunciar a separação esta quinta-feira nas redes sociais. Com um filho em comum, Jessica Athayde e Diogo Amaral já não estão juntos. Separados. Pais, recentes, do pequeno Oliver, Jessica Athayde e Diogo Amaral decidiram seguir cada um o seu caminho e anunciaram, em conjunto, a decisão nos respetivos perfis de Instagram. “Apesar de anunciar agora que eu e o Diogo já não estamos juntos, queria deixar claro que decidimos avançar na mesma com a publicação deste projeto (n.r.: sobre o crescimento do bebé, na revista ‘Vogue’) porque o adorámos de verdade. […]