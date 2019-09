Jessica Athayde exibe rosto do filho pela primeira vez

NTV Hoje às 11:10, atualizado às 11:43 Facebook

Jessica Athayde mostrou pela primeira vez o rosto do seu primeiro filho, Oliver, nas redes sociais num momento entre mãe e filho. Desde que o rebento nasceu a atriz tem publicado diversas fotografias no perfil de Instagram. Contudo, nenhuma delas exibia de forma explícita a cara de Oliver. Por isso, os fãs ficaram surpreendidos quando Jessica Athayde partilhou uma foto do rosto do bebé. Entre os diversos comentários que surgiram na publicação, destaque para os elogios de amigas e caras conhecidas como Andreia Dinis, Júlia Belard, Paula Lobo Antunes, Dânia Neto, Núria Madruga, entre outros. View this post on Instagram […]