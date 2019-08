Jessica Athayde explica como é relação com filho mais velho de Diogo Amaral

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:29 Facebook

Sem papas na língua, a atriz Jessica Athayde explicou como é a sua relação com Mateus, filho mais velho de Diogo Amaral e Vera Kolodzig. A intérprete foi convidada pelo humorista Salvador Martinha a participar no podcast, “Ar Livre”. Entre os diversos assuntos discutidos, Jessica Athayde descreveu o relacionamento com Mateus. “Tu não és a mãe, também não podes ser a melhor amiga. No início ainda és amiga porque ainda estás a cativar a criança, sendo que ele foi um miúdo muito fácil de cativar”, contou a atriz. Lembre-se que Jessica Athayde e Salvador Martinha são amigos de longa data, […]