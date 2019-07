Jessica Athayde falhou a festa de verão da TVI. Já sabe porquê?

NTV Hoje às 11:05, atualizado às 11:23 Facebook

Jessica Athayde foi uma das ausências mais notadas na festa de verão da TVI que se realizou este sábado na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve. A maternidade falou mais alto. Tudo por Oliver. Mãe de um recém-nascido, fruto da relação com o ator Diogo Amaral, Jessica Athayde não desceu até ao Sul do país, onde o Algarve recebeu mais uma festa de verão da TVI. A atriz preferiu ficar em casa com o bebé. “O que as nossas vidas mudaram depois deste shot”, legendou uma imagem ao lado da atriz Rita Pereira, ainda antes de ser mamã e referindo-se […]