Jessica Athayde faz críticas a ex-pediatra do filho

Jessica Athayde revelou que trocou de pediatra devido à falta de importância que a médica que acompanhava Oliver dava às queixas do bebé. A atriz deu espaço para os seguidores no Instagram colocarem algumas questões e o filho, Oliver, foi um dos principais temas abordados. Porém, quando questionada sobre se o bebé chorava muito, Jessica Athayde respondeu com duras críticas à ex-pediatra que a acompanhava. “Chorava porque escolhi a pediatra errada, que não passou cartão nenhum quando falava das queixas do Oliver. Agora, encontrei um pediatra super atento e descobrimos o porquê de ele chorar tanto e está outro bebé […]