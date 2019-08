Jessica Athayde insatisfeita com o “duplo queixo”

NTV Hoje às 16:44, atualizado às 17:10 Facebook

Jessica Athayde mostrou-se insatisfeita com o peso “a mais” que ganhou com a gravidez. Incomodada com a situação, a atriz pediu ajuda aos seguidores. A namorada de Diogo Amaral deu à luz o filho do casal, Oliver, a 8 de junho. Apesar de a intérprete estar a aproveitar ao máximo a primeira experiência como mãe há uma coisa que a deixa triste: o “duplo queixo.” Preocupada com o tempo que vai demorar até perder estas “gordurinhas”, Jessica Athayde recorreu ao perfil de Instagram para partilhar a situação. “E o duplo queixo/ papo/ gordurinha quando passa?” começou por questionar. View this […]