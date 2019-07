Jessica Athayde muda de visual após nascimento do filho

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 15:48 Facebook

Jessica Athayde resolveu mudar de corte de cabelo, um mês e meio depois do nascimento do sue primeiro filho, Oliver. A atriz apareceu com o cabelo pelos ombros, no seu perfil da rede social Instagram, porém pediu ainda a opinião dos seguidores para mais um detalhe: a franja. “Um oldie pic para não ser só bebés por estes lados. Já cortei o cabelo curto esta semana, e apareceu-me esta fotografia nas minhas memórias, corto franja?” perguntou na legenda da foto. View this post on Instagram Um oldie pic para não ser só bebés por estes lados. Já cortei o cabelo […]