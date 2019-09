Jessica Athayde não consegue largar Oliver

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do parto de Oliver, Jessica Athayde está a viver ao máximo a primeira experiência como mãe e não quer saber se vai deixar o bebé mal habituado. Desde que recebeu o pequeno Oliver nos braços, a atriz não tem conseguido largá-lo. Contudo, há quem avise a intérprete de que andar sempre com o bebé ao colo vai trazer consequências. “Tenho sempre estes dois ao colo [o filho e um peluche]. Quando me dizem: ‘Estás a habituar mal o miúdo’, não quero saber”; começou por explicar Jessica Athayde num vídeo publicado no InstaStories, do Instagram. De seguida, a atriz justificou: […]