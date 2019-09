Jessica Athayde: “Não estava feliz. Há anos que queria engravidar”

NTV Hoje às 11:08, atualizado às 11:18 Facebook

Jessica Athayde admitiu que não estava feliz por não engravidar. A declaração faz parte de um documentário para a revista “Vogue”, que seguiu a gestação da atriz. “Eu não estava feliz. Mesmo. Sentia-me profundamente infeliz. Há anos que eu queria engravidar. E explicar isto?” refere a atriz no início do primeiro episódio do documentário “Waiting For Oliver”, para, em seguida, deixar uma garantia. “Engravidar era das coisas que eu mais queria e foi totalmente planeado!” Separada de Diogo Amaral, conforme a N-TV avançou na quinta-feira, a atriz explica à “Vogue” porque não chegou a partilhar casa com o pai do […]