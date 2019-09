Jessica Athayde não resiste ao filho: “Apetece-me trincá-lo!”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:18 Facebook

A atriz levou o pequeno Oliver à piscina este fim de semana, mas só mesmo para a fotografia. Seguiu-se uma declaração de amor ao filho, fruto da relação com o ator Diogo Amaral. Jessica Athayde está perdida de amores pelo filho, o pequeno Oliver. A mais recente declaração de amor surgiu este fim de semana, quando ambos deram um salto à piscina… mas só mesmo para a fotografia, porque o sol estava abrasador. View this post on Instagram Estou sempre com cara de parva a olhar para este gordinho, só me apetece trinca-lo de tão apetitoso. Espero que tenham tido […]