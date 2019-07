Jessica Athayde sonha com regresso a Bali

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:42 Facebook

Jessica Athayde deixou em aberto o regresso a Bali, na Indonésia, em dezembro, mas desta vez acompanhada pelo filho. A atriz pretende regressar a Bali para mais uma desintoxicação do corpo, da mente, do coração e da alma, porém não pretende deixar Oliver para trás. Numa fotografia publicada no Instagram, Jessica Athayde relembrou a a viagem que realizou em 2018. “Bali detox 2018. A sonhar com a ilha dos Deuses. Quem sabe se em dezembro não estarei aí com o Oli”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Bali detox 2018. Dreaming of the island of the gods ❤️🙏 […]