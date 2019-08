Jessica Athayde vive momento de aflição com o filho

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:21 Facebook

Jessica Athayde revelou, nas redes sociais, que apanhou um susto quando o filho, de dois meses, engasgou-se enquanto dormia. A atriz partilhou a experiência e o pânico que sentiu com os seguidores, através dos InstaStories, e referiu que, felizmente, tinha a empregada em casa para ajudar. “As crianças engasgam-se. Claro que eu ‘fritei’, mas tenho a Rosa cá em casa que me ajuda, que é a tia do Oliver, e que diz isto”, começou por dizer, passando a palavra à “tia Rosa”. “Não se assuste mãe, isso é normal. Uma vez aconteceu comigo, eu sou preta e até fiquei branca, […]