Joana Amaral Dias reforça o “Você na TV!”

Joana Amaral Dias vai integrar o “Você na TV!”, programa matinal da TVI. A psicóloga e antiga militante do Bloco de Esquerda vai comentar a rubrica “Crónica Criminal”. A TVI resolveu reforçar as manhãs e aposta em Joana Amaral Dias para ajudar no combate ao programa de Cristina Ferreira na SIC e que tem levado a melhor nas audiências. A psicóloga e ex-militante do Bloco de Esquerda fará parte da rubrica “Crónica Criminal”, do “Você na TV!” e estará à conversa com os apresentadores Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Foi o próprio comunicador que anunciou a novidade no […]