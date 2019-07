Joana Balaguer celebra aniversário do filho com fotos do parto

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:23 Facebook

Joana Balaguer deu à luz o seu filho Martin há cinco anos. Agora, a atriz assinalou o 5.º aniversário do pequeno com fotografias do parto. A atriz brasileira partilhou, no perfil da rede social Instagram, o momento do parto do filho mais velho, fruto do relacionamento amoroso com o empresário Paulo Miguel Palha de Souza. “Cinco anos! Faz cinco anos que este menino surgiu na minha vida honrando-me como mãe. Quando olho para trás não sei como seria a vida sem Martin”, começou por dizer na descrição. “Surgiste para me mostrar que a vida é muito mais colorida ao teu […]