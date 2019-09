Joana Machado Madeira aproveita férias ao lado da filha

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A desfrutar de alguns dias de descanso, Joana Machado Madeira viajou até Sevilha, em Espanha, juntamente com a filha, Leonor. Depois de uma paragem em Paris, a mulher e a filha do humorista Eduardo Madeira encontram-se a deambular pela cidade espanhola. No perfil do Instagram, a profissional da TVI assinalou a chegada a Sevilha com uma fotografia ao lado de Leonor, de seis anos, em cima de uma carroça. View this post on Instagram Sevilha. A post shared by Joana Machado Madeira (@joanamachadomadeira) on Sep 3, 2019 at 7:37am PDT Recentemente, a família esteve a desfrutar das praias do Algarve […]