Joana Machado Madeira emocionada com primeiro dia de aulas da filha

Joana Machado Madeira mostrou-se, esta segunda-feira, muito emocionada depois de deixar a sua filha, Leonor, no seu primeiro dia de aulas. A mulher de Eduardo Madeira está a viver um “misto de emoções” com esta nova fase da vida da sua pequena. Por isso, a humorista deixou, no seu perfil de Instagram, um desabafo. “A Leonor começa hoje o 1°ano. Bolas! Que aventura, está a passar tão rápido. Saímos de casa e meti a tocar a música do Sérgio Godinho: ‘hoje é o primeiro dia do resto da tua vida'”, começou por contar. View this post on Instagram A Leonor […]