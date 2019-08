Joana Machado Madeira mostra refúgio secreto aos seguidores

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:44 Facebook

Joana Machado Madeira mostrou aos seguidores o seu refúgio feliz. Trata-se de um local onde será sempre feliz e que a humorista gostaria de um dia voltar em definitivo. A mulher do comediante Eduardo Madeira desfrutou, este domingo, da companhia da filha, Leonor, no seu lugar de eleição: as praias da Carrapateira, no concelho de Aljezur, no Algarve. “Todos nós temos um sítio que é nosso. O nosso sítio preferido. O sítio onde somos felizes. Este é o meu. Carrapateira. Carrapateira city”, afirmou Joana Machado Madeira no perfil de Instagram. View this post on Instagram Todos nós temos um sítio […]