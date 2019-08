Joana Madeira despe-se para responder aos pudicos

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:50 Facebook

A desfrutar de alguns dias de descanso em família, Joana Madeira despiu-se de preconceitos e respondeu aos pudicos ao posar em topless. Após ver a primeira publicação ser denunciada na rede social Instagram, a mulher do humorista Eduardo Madeira não tardou em partilhar novamente a foto na qual se mostra em topless, sentada na areia. “Denunciaram-me a outra foto. Vamos encher esta com mais likes ainda”, escreveu na legenda da imagem, em tom de provocação. View this post on Instagram Denunciaram-me a outra foto. Vamos encher esta com mais likes ainda e cagar nos púdicos. ❤️ A post shared by […]