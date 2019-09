Joana Seixas realizada entre o trabalho e a maternidade

Sara Oliveira Hoje às 10:15 Facebook

É no papel de Lídia Cunha, na novela da TVI "Prisioneira", que vemos atualmente Joana Seixas na televisão, um desafio que lhe deixa pouco tempo para além da representação. Trabalhar no projeto "tem sido ótimo, até porque talvez seja dos poucos em todos se dão bem entre si".

"E, para mim, a parte humana é o mais importante. Tem sido duro, pois trabalhamos muito, às vezes de segunda a sábado, quase sem ver a família, sem férias, e se não houvesse aquele espírito de união, não se aguentava tão bem", garantiu a atriz, em conversa com o JN.

As gravações "vão até meio de outubro" e, nessa altura, Joana aproveitará para descansar e dedicar-se mais ao blogue "I metal god she's green", que tem em parceria com a também atriz Madalena Brandão, em que pretende passar exemplos de boas práticas a favor do ambiente.

Mãe de Francisco, de 18 anos, e Gustavo, de 5, a artista viu o mais velho entrar agora na universidade, o que a enche de "muito orgulho". O jovem é fruto da relação passada com o ator João Reis, com quem Joana Seixas mantém uma boa relação de amizade. E, mais maduro, "já não se importa" que os pais o exponham nas redes sociais. "Há uma altura em que são envergonhados, mas isso já passou. O Kiko é um bom coração e já ajuda bastante até com o irmão mais novo", revelou a atriz, assumindo-se "completamente realizada" pessoal e profissionalmente.

Joana marcou presença na edição da Portojoia, que decorreu na Exponor, Leça da Palmeira, onde partilhou o gosto por joias originais. No dia a dia, por causa da profissão, prima pelo minimalismo, mas em "Prisioneira" tem exibido acessórios personalizados, fruto da parceria com uma marca.