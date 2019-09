Joana Solnado grata por estar viva e “rodeada de amor”

NTV Hoje às 14:10, atualizado às 14:18 Facebook

Joana Solnado completou, este sábado, o 36.º aniversário. Depois de receber diversas mensagens, a atriz agradeceu o carinho e mostrou-se grata por estar viva. “Viva a vidaaaaaaa!” Foi com este entusiasmo que a intérprete celebrou mais um ano e motivou, no perfil de Instagram, os seus seguidores com um pequeno testemunho sobre a vida. “Que venham mais mil anos e mil vidas para viver. Viver é uma oportunidade do caraças. Porra! Que grande sorte! Obrigada pelas mensagens lindas e pelos abraços apertados que me encheram de amor. Minha tribo, esta jornada vale mesmo a pena é com vocês. ‘A gente […]