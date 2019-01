João Baião: "Posso voltar ao big show"

Sofia Esteves Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator diz ter projetos que incluem a SIC e, enquanto isso não acontece, dedica-se ao teatro itinerante.

Dono de uma energia contagiante e sempre de sorriso no rosto, João Baião percorre o país, até março, com a peça "Eu saio na próxima e você?", de Filipe La Féria.

E depois? Depois... apenas promete que haverá novidades para breve e não descarta a ideia de se voltar a aliar ao programa "Big show", já anunciado pelo produtor Ediberto Lima e pelo DJ Pantaleão. "Em princípio vai voltar em tournée e poderei ser eu", avança. Acrescentou que o regresso será itinerante.

No entanto, advertiu também para o facto de que pode ser um pouco "contraproducente pegar numa coisa localizada, que marcou uma certa época e que teve um determinado sucesso e voltar a criar".

Relativamente à televisão, João Baião - que, recentemente, fez as tardes da SIC com Rita Ferro Rodrigues - afirmou que um regresso à antena daquela estação estará para breve. Ainda tem contrato de ano e meio. Em conversa com o JN, garante que não tem segredos para a sua vitalidade.

"Isto é tudo orgânico, natural. Nem eu sabia que tinha esta energia que chamava tanto a atenção das pessoas. Posso fazer um programa de manhã, à tarde e à noite e continuo fresco e airoso. A receita é apenas uma: tenho a felicidade de fazer aquilo que gosto e, portanto, entrego-me às coisas de corpo e alma", confessou ao JN.

A paixão pelo teatro e o prazer de entreter o público são notórios para quem assiste à comédia que João Baião protagoniza, em conjunto com Marina Mota. Durante a peça, Baião encarna diversas personagens, desde a irmã Maria da Pureza, um italiano, a sogra que adora o Festival da Canção, entre outras. Pelo meio, os atores ainda interagem com o público que se ri às gargalhadas. "É um espetáculo divertido e musical, há muita coisa a acontecer", explicou.

Até amanhã, João Baião está no Porto, no Teatro Sá da Bandeira (lotação esgotada); no dia 9 de fevereiro vai até Anadia; a 28 de fevereiro e 1 de março ruma à Guarda; dia 22 de março regressa ao Norte para Braga.