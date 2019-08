João Baião surpreendido pela Praça de São Marcos em Veneza

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

João Baião fez as malas e aproveitou para viajar até Veneza, em Itália. O apresentador tem aproveitado para conhecer aquela cidade e a sua gastronomia. O apresentador do programa “Olhó Baião”, da SIC, está a desfrutar ao máximo da cidade italiana. De mala às costas, óculos escuros e chapéu na cabeça, o comunicador tem percorrido cada canto. No perfil de Instagram, João Baião aproveitou para partilhar uma fotografia de um dos locais que mais gostou de conhecer até agora: “A Praça de São Marcos é o maior cartão postal de Veneza!” “A grandiosidade da Basílica e o imponente conjunto arquitetónico […]