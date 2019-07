João Baptista atira-se da prancha mais alta da piscina [vídeo]

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:39 Facebook

João Baptista aproveitou para começar a semana da melhor maneira. Com o calor que se faz sentir em Portugal, o ator não hesitou em ir à piscina dar um mergulho. O intérprete, que terminou recentemente a gravação de uma série como informou nas redes sociais, passou algum tempo do dia de segunda-feira nas Piscinas Oceânicas de Oeiras. A diversão foi tanta que João Baptista achou que era uma boa ideia atirar-se da prancha mais alta daquele local. Resultado? Várias caras conhecidas elogiaram a atitude do ator e ainda se fizeram convidadas para uma próxima vez. “Quando me levas aí para […]