João Cajuda relaxa nas águas cristalinas em Itália

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Marrocos, João Cajuda fez as malas e viajou para Itália onde aproveitou para mergulhar em mais uma praia paradisíaca. O ex-ator é um dos bloggers de viagens mais influentes de Portugal e do mundo. Já viajou por vários países e não deixa de partilhar as experiências com os fãs, nas redes sociais. Desta vez João Cajuda encontra-se a desfrutar das águas mediterrâneas de Itália, como revelou, na segunda-feira, com uma fotografia publicada no Instagram. View this post on Instagram Boa semana e bons mergulhos a quem estiver de férias 😃✌️ #italy #beach #underwater A post shared by JOÃO […]