João Manzarra ajudado por populares após incidente no Panamá

Após ficar com o carro atascado num local remoto no Panamá, João Manzarra evitou pernoitar ao relento devido à ajuda de populares. O apresentador da SIC está a percorrer o Panamá e, para chegar rapidamente a uma outra cidade, El Toro, viu o veículo ficar preso na lama. O incidente foi revelado no perfil de Instagram de João Manzarra, esta quinta-feira, com uma fotografia ao lado dos homens que o impediram de dormir na rua e ofereceram sítio para ficar até ao amanhecer. View this post on Instagram Estes senhores foram responsáveis por esta semana não ter ficado sem carro […]