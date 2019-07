João Moleira ainda de férias a relaxar na praia

NTV Hoje às 10:47, atualizado às 10:55 Facebook

João Moleira, pivô da SIC aos fins de semana, continua de férias a relaxar com a família e a partilhar alguns momentos nas redes sociais. Uma semana depois das férias do jornalista começarem, João Moleira continua a desfrutar dos dias de descanso junto da água. No perfil de Instagram, o jornalista partilhou uma fotografia na praia. “E essas férias?” perguntou aos fãs na legenda da publicação, que não tardaram em interagir. Outros optaram por elogiar o físico do rosto conhecido por apresentar o “Primeiro Jornal.” View this post on Instagram 🤚E essas férias? A post shared by João Moleira (@joaomoleira) […]