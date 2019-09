João Montez feliz com conquista da namorada Inês Gutierrez

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

João Montez não escondeu a felicidade que está a sentir com a nova conquista profissional da sua namorada, Inês Gutierrez. Por isso, deixou uma declaração de amor pública. O repórter de “Somos Portugal”, da TVI, recorreu ao perfil de Instagram para mostrar todo o seu apoio à namorada no dia em que esta se prepara para estrear o novo programa “A Caixa de Mensagens” (TVI Player). “Seja nos momentos mais simples ou nas maiores conquistas, os sonhos são a dois”, começou por escrever João Montez na descrição. View this post on Instagram Seja nos momentos mais simples ou nas maiores […]