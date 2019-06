João Paciência: Enlace de sonho nos Clérigos

Sara Oliveira Hoje às 20:01 Facebook

Treinador Domingos Paciência viu o filho mais velho dizer o "sim" no dia que também celebrou o 29.° aniversário de casamento.

Longe vão os tempos em que nos habituámos a ver Domingos Paciência, ainda como futebolista, a entrar em campo com os filhos, mas o tempo passou e, este domingo, João, o mais velho, assinou pelo clube dos casados. Fã de futebol, o jovem não seguiu as pisadas do agora treinador, ao contrário dos irmãos, Gonçalo e Vasco, preferindo o surf e as viagens, paixões que partilha com Catarina Ruella de Oliveira, a mulher com quem casou na Torre dos Clérigos, no Porto, perante familiares e amigos, alguns espanhóis e dos tempos em que Paciência jogou em Tenerife e treinou o Deportivo na Corunha.

O enlace realizou-se exatamente um ano depois do pedido feito por João, de joelho no chão, em Bali, na Indonésia, e após 12 anos de namoro, numa cerimónia religiosa conduzida pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, que já foi pároco da freguesia da Sé, que muito diz ao noivo. Um momento que atraiu a atenção dos muitos turistas que diariamente passam pelos Clérigos e que ficaram para assistir ao protocolo.

Catarina há muito que tinha o aval do treinador Domingos e da mulher, Isabel de Oliveira, que nos últimos dias não escondiam o orgulho por ela entrar oficialmente no "clã Paciência", no dia em que se assinalavam 29 anos desde que subiram ao altar. Também Gonçalo, que joga atualmente no Eintracht Frankfurt, não escondia a emoção por casar o irmão mais velho, de quem foi um dos padrinhos. A ele, nessa função, juntaram-se o mano mais novo, Vasco, e também o amigo de longa data Diogo Baía, o filho do antigo guarda-redes Vítor Baía, que também marcou presença.

Os pais da noiva, Mafalda e José António Ruella de Oliveira, eram também o rosto da felicidade, enquanto eram felicitados pelos convidados, alguns deles figuras bem conhecidas da nossa sociedade, entre elas o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição.