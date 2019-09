João Paulo Rodrigues apanhado a dormir em concentração mortard

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:09 Facebook

João Paulo Rodrigues revelou o momento em que foi apanhado a dormir enquanto participava na concentração mortard de Góis. O comediante de 41 anos marcou presença na 25ª Concentração Internacional de Motos, em Góis, que aconteceu entre os dias 15 e 19 de agosto, no Parque Natural de Mototurismo. Durante o convívio com amigos, João Paulo Rodrigues acabou por adormecer e, apenas algumas semanas depois do evento, decidiu partilhar a fotografia do momento no Instagram. “Shiu! Estou a fazer contas!” disse em tom de brincadeira na descrição. View this post on Instagram Shhiuuu! Estou a fazer contas! 😴 A post […]