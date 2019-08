João Paulo Rodrigues chora a morte do pai e recorda-o: “Amo-te”

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator da SIC recordou neste fim de semana o pai, que morreu quando João Paulo Rodrigues era ainda muito novo: “Amo-te. Sempre e para sempre”. Vinte e um anos de saudade. O Tino, da série “Golpe de Sorte” (SIC), não deixou passar em claro mais um aniversário da morte do progenitor. View this post on Instagram Vinte e um anos sem ti… E eu tenho tantas saudades tuas Madala. Amo-te. Sempre e para sempre. A post shared by João Paulo Rodrigues (@joaopaulorodrigues.oficial) on Aug 10, 2019 at 10:58am PDT “Vinte e um anos sem ti… E eu tenho tantas […]