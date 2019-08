João Paulo Rodrigues chora morte de amigo

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:25 Facebook

João Paulo Rodrigues está de luto após a morte de um amigo. O humorista deixou publicamente uma mensagem de despedida ao seu “miúdo”. Depois de terminar as gravações da série “Golpe de Sorte”, da SIC, o também ator tem dedicado o seu tempo à dupla de humor que tem com o colega e amigo Pedro Alves (Quim Roscas e Zeca Estacionâncio). No entanto, estes dias não têm sido fáceis para João Paulo Rodrigues que recebeu a notícia da morte do seu amigo André Duarte. “O Céu é todo teu miúdo. Voa! Até um dia”, escreveu o ator no perfil de […]