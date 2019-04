João Paulo Rodrigues na nova série da SIC

Sara Oliveira Hoje às 20:22 Facebook

Quatro meses após o fim do "Queridas manhãs", João Paulo Rodrigues grava série para a estação de Paço de Arcos.

Depois de uma pausa na televisão, mas sempre a trabalhar, João Paulo Rodrigues grava já a série da SIC "Golpe de sorte", na pele de Tino, um papel sobre o qual nada ainda pode adiantar, mas que lhe "está a dar muito prazer fazer". "É uma coisa totalmente nova para mim. Sempre fiz coisas para rir, comédia, e estar a fazer uma personagem mais séria com um elenco com grandes nomes do teatro e da televisão deixa-me muito contente".

Depois de uma carreira de quase 20 anos no humor, a maior parte das vezes como Quim Roscas, João Paulo Rodrigues assume-se agora na representação. Embora sem formação, "estou a fazer o melhor que posso e souber, e vou aprendendo. Por isso, neste momento, eu sou um ator", afirmou, reconhecendo que tem aproveitado as dicas de colegas como Maria João Abreu e José Raposo.

Com o fim do programa "Queridas manhãs", o também apresentador ficou mais afastado do pequeno ecrã, mas sempre ligado contratualmente à estação de Paço de Arcos. E nunca esteve parado. "Estou a preparar o meu disco e um espetáculo enquanto músico, além do espetáculo com o Pedro (Alves) dos 20 anos como dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio que nunca deixou de andar na estrada", revelou, anunciando que este sábado vai atuar com o colega em Vila Nova de Famalicão.

João Paulo está ainda a terminar a formação teórica do curso de aviação e, "em princípio, em junho", começa "a voar".

A televisão fê-lo deixar o Norte para viver em Lisboa e é na capital que João Paulo se vê, para já, no futuro: "É onde está a SIC onde gosto de trabalhar e é aqui que estão as minhas filhas (Rita, de 8 anos, e Sofia, de 2 anos e meio) de quem eu quero estar sempre por perto". Separado de Juliana Marto, a mãe das meninas, e a viver uma nova relação com Ana Amaro, não esconde o quanto é um pai babado. "Tenho duas filhas maravilhosas e palhacitas como o pai", concluiu.