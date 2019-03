João Vicente: "Há a sensação de estar sempre a começar do zero"

Margarida Fonseca Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

João Vicente, nomeado como melhor ator pela SPA, defende união entre artistas e equipas por melhores condições.

Quem o vê, às sextas, na RTP1, como Gonçalo Cunha, assessor de um primeiro-ministro sem escrúpulos (representado por Pedro Carmo), acha-o pouco atuante perante o político, vingando-se como fonte de informação de jornalistas. "Gonçalo" é o personagem que coube a João Vicente em "Teorias de conspiração", série escrita por Paulo Pena e Artur Ribeiro, com realização de Manuel Pureza, que toca em vários casos recentes de corrupção.

João Vicente, ator desde a adolescência, que trocou a pintura pela representação, garante que não teve "nenhum guru" para fazer o papel de assessor político e que, apenas , se inspirou nas conversas que teve com o realizador. "Gonçalo Cunha é um boy do Governo, mas não é suposto ser uma imitação", disse, ao JN.

O artista está nomeado na categoria de melhor ator para os prémios da SPA (Sociedade Portuguesa de Atores), que serão entregues depois de amanhã, pela sua participação na peça "Sweet home Europa" , do italiano David Carnevali .

E é no teatro que encontra a sua forma de estar, embora a televisão também o cative, até porque "no teatro há tempo, na televisão não". Começou a representar no secundário, em Sintra, depois no grupo "A Mosca", mas depois o amor pela pintura levou às Belas Artes. Por um ano. O palco chamava-o e resolveu entrar na Escola Superior Teatro e Cinema, licenciando-se como ator.

Viu que , afinal, a pintura era um amor sem futuro quando percebeu que deixara de pintar. Já lá vão 15 anos e João divide-se entre o palco, o cinema e a televisão.

"Não considero fundamental nem obrigatório passar por uma escola. Claro que uma escola aproxima-nos de matérias e de experiências em que podemos falhar e aprender com os erros e a ver outros. Numa escola a aprendizagem é sistematizada. Quem não passa por ela aprende à medida que vai trabalhando e a ver os outros, mas é fundamental ter cultura, ler, ver filmes e ir ao teatro. Com ou sem escola é preciso haver curiosidade", atalha.

Público por fidelizar

Já passou por todos os canais em novelas e séries. Mas considera que, no caso das séries, ainda "falta percorrer um caminho grande para fidelizar o público". A televisão é, para o ator, "uma outra maneira de fazer as coisas". "É mais imediato e temos uma câmara a apontar para nós, o que traz ferramentas muitos úteis".

Mas o que preocupa João Vicente é a degradação das condições de trabalho dos artistas. "O cinema e a televisão já deram melhores condições às equipas. O teatro, o cinema e a televisão não são só uma questão de atores, mas sim de equipas com vários setores que trabalham em conjunto. Acredito que se as batalhas forem travadas em conjunto será mais fácil no futuro", frisa. E acrescenta: "A sensação que fica é a de estar a começar sempre do zero e de que as condições vão sendo cada vez piores, com menos dinheiro e menos tempo. Somos todos "freelancers" a recibos verdes e sem contratos de trabalho. Logo aqui começamos mal".

Afável, conversador, com gosto por viagens e livros, o artista está agora a gravar "Lanterna vermelha", uma nova série da RTP em que será um inspetor do SEF.