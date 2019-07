Jonas surpreende filho de Cristina Ferreira

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Jonas surpreendeu o filho de Cristina Ferreira, Tiago, com um presente especial: uma camisola do Benfica com o número 10 e o nome do avançado nas costas. O ponta de lança brasileiro despediu-se dos relvados, esta quarta-feira, após o encontro de apresentação do Benfica frente ao Anderlecht (1-2) no Estádio da Luz, em Lisboa. Esta foi despedida emotiva que contou com mais de 50 mil adeptos. Dois dias depois, Jonas esteve como convidado de Cristina Ferreira n’”O Programa da Cristina” (SIC) para falar sobre a sua vida familiar e o amor que tem pelo universo benfiquista. View this post on […]