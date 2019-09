Jorge Corrula armado e preparado para ter duas filhas

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:27 Facebook

Jorge Corrula está armado e preparado para ser pai de duas meninas, caso isso aconteça. O ator mostrou-se aos seguidores de arma na mão. O intérprete, que integra o elenco da série “Golpe de Sorte” (SIC), anunciou, em conjunto com a sua companheira, Paula Lobo Antunes, que o casal está a preparar-se para receber o segundo bebé. “Já estou preparado para ter duas filhas! Obrigado a todos pelas mensagens”, escreveu o intérprete, em tom de brincadeira, na descrição de uma foto retirada de uma cena do projeto televisivo do terceiro canal. View this post on Instagram …já estou preparado para […]