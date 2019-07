Jorge Corrula diverte-se nos bastidores mascarado de mulher

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:09 Facebook

Jorge Corrula divertiu-se, esta quinta-feira, nos bastidores da série “Golpe de Sorte “, da SIC. O ator deixou-se fotografar mascarado de mulher. A nova aposta do terceiro canal tem estado a dar que falar na Imprensa não só pelos bons resultados no horário da noite, mas pela boa disposição pública que existe entre os atores no set e fora dele. Depois de Isabela Valadeiro ter demonstrado o respeito que sente pelos colegas de trabalho e Dânia Neto ter mostrado os camarins da série, foi a vez de Jorge Corrula mostrar o clima de diversão que se vive. O ator mostrou-se, […]