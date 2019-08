Jorge Corrula e Dânia Neto trocam mimos e despedem-se de “Golpe de Sorte”

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

As gravações da série da SIC terminaram nesta quarta-feira e o elenco já está com saudades do trabalho. Que o digam Jorge Corrula e Dânia Neto. Ponto final em vários meses de trabalho. Apesar de os telespetadores poderem ver “Golpe de Sorte” até setembro, o projeto escrito por Vera Sacramento para a estação privada terminou ontem as gravações, com os atores a despedirem-se da localidade de Alvorinha e das suas personagens. Jorge Corrula, o terrível Caio, sentiu particularmente o fim de mais um ciclo profissional e partilhou no perfil de Instagram as centenas de cenas gravadas com Dânia Neto, a […]