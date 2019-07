Jorge Corrula: "Eu e a Paula não falamos de trabalho em casa"

Sara Oliveira Hoje às 11:47 Facebook

Ator Jorge Corrula, que quer voltar a ser pai, entra na série da SIC. A mulher, Paula Lobo Antunes, em novela da TVI.

É no papel de vilão que vemos Jorge Corrula atualmente na televisão. Na série da SIC "Golpe de sorte" ele é "Caio" e não esconde que o desafio "está a ser fantástico". "Acho que ninguém estava à espera, mas "Golpe de sorte" foi uma tempestade perfeita no horário nas televisões generalistas", reconhece o ator, referindo-se ao sucesso do projeto.

Para ele, "é uma história que relembra 'Beirais' e as pessoas tinham saudades desse Portugal mais rural". Nota ainda a excelência de um elenco em que "uma série de atores acertaram nas personagens".

O "Caio" tem uma conduta pouco recomendável, mas Corrula não o reduz à maldade. Isto porque "nunca trabalho as personagens só como sendo más e tento sempre explicar a razão para o serem. E, neste caso, pela primeira vez, tudo o que escrevi para trás está a ser concretizado" explicou em conversa com o JN.

No anterior projeto, ainda na SIC, o artista contracenou (e fez par romântico) com a mulher, Paula Lobo Antunes, na novela "Vidas opostas", na SIC, mas agora é em canais concorrentes que se mostram. Na TVI, a atriz é a procuradora do Ministério Público em "A prisioneira", mas o facto de estarem em canais concorrentes não mexe com a vida real.

"Calhou estarmos no mesmo horário e, portanto, a concorrer um com o outro, mas não nos deixamos influenciar por isso. Não falamos de trabalho em casa". De resto, confessou que viu apenas "o primeiro episódio", até porque, "por uma questão de tempo", também não segue "Golpe de sorte" numa base diária e "a inspiração tem de vir de outro lado".

Cheio de trabalho, o casal alterna tarefas e concilia folhas de serviço em prol da estabilidade familiar, o que "sempre aconteceu", com a prioridade posta na filha, Beatriz, de seis anos, e que "está ótima".

Dar um irmão à menina é desejo expresso e "todas as semanas tento", confidenciou Jorge, sublinhando que, "se acontecer, aconteceu".