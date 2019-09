Jorge Corrula mascara-se de mulher e surpreende fãs

NTV Hoje às 10:48, atualizado às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Corrula vestiu o fato de banho, colocou o chapéu na cabeça e foi alvo de gargalhadas e elogios por parte dos famosos. O ator e a sua companheira, Paula Lobo Antunes, revelaram recentemente que vão ser pais de um segundo bebé. O intérprete da SIC está muito contente e não pára de brincar com a situação. “Estudos duma universidade dizem que ser pai de duas meninas pode afetar a Virilidade… que absurdo!” escreveu Jorge Corrula, em tom de brincadeira, no perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram …estudos duma universidade dizem que ser Pai de 2 […]