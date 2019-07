Jorge Gabriel joga golfe nas férias em Porto Santo

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:21 Facebook

O apresentador da RTP1 viajou para o seu destino de sempre: Porto Santo. Na ilha dourada, tem aproveitado o tempo livre para relaxar e jogar golfe. É uma tradição de verão. Sempre que o trabalho dá descanso, Jorge Gabriel e a família viajam para Porto Santo para uns dias de férias. Afinal, este é um dos destinos preferidos do apresentador da RTP1. Este ano não foi excepção e Jorge Gabriel já está na ilha dourada a relaxar e a jogar golfe com os amigos. View this post on Instagram Manhãs em Porto Santo…com os meus amigos Joan Mir e José […]